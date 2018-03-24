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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

Льюис Хэмилтон
10:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Квалификация Гран-при Австралии Формулы-1 завершилась победой пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

Перед квалификацией возникли вопросы касательно погоды, ведь третья практика прошла в переменчивых кондициях: сперва было мокро, а затем трасса подсохла, что позволило выиграть Себастьяну Феттелю, а третьим умудрился стать Маркус Эрикссон на Заубере.

Однако квалификация прошла по сухой трассе, где соперники были в равных условиях, а Льюис Хэмилтон выиграл первый сегмент, опередив Райкконена и Феттеля. Отметим, что во вторую часть квалификации не вышли обе Торо Россо.

Видимо, моторы Хонды как минимум на трассе в Австралии совсем не тянут.

Второй сегмент довольно неожиданно выиграл Феттель, сумевший опередить Хэмилтона и Боттаса. А вот вне топ-10 остались и оба пилота Макларена, и оба гонщика Форс Индии.

Решающая часть началась неожиданно — Валттери Боттас разбил болид на выходе из второго поворота. Серьезная авария, красные флаги.

Сама квалификация завершилась уверенной победой Хэмилтона. В решающей попытке Льюис значительно ускорился и выиграл поул. Вторым стал Райкконен, а тройку замкнул Феттель.

Выделим 6-7 места пилотов Хааса.

Хэмилтон, Райкконен, Феттель, Ферстаппен, Риккардо, Магнуссен, Грожан, Хюлькенберг, Сайнс, Боттас

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Новости спорта, Автоспорт, Гран При Австралии, Льюис Хэмилтон, Новости автоспорта.
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