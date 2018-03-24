Формула-1. Стартовая решетка Гран-при Австралии

Представляем вашему вниманию порядок, в котором будут стартовать пилоты, с учётом штрафов в пять позиций Валттери Боттасу за замену коробки передач и в три позиции Даниэлю Риккардо за нарушение режима красных флагов в свободных заездах. В скобках указан результат в квалификации.

Стартовая решётка Гран-при Австралии

1.(1). Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2.(2). Кими Райкконен («Феррари»)

3.(3). Себастьян Феттель («Феррари»)

4.(4). Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5.(6). Кевин Магнуссен («Хаас»)

6.(7). Ромен Грожан («Хаас»)

7.(8). Нико Хюлькенберг («Рено»)

8.(5). Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

9.(9). Карлос Сайнс-младший («Рено»)

10.(11). Фернандо Алонсо («Макларен»)

11.(12). Стоффель Вандорн («Макларен»)

12.(13). Серхио Перес («Форс Индия»)

13.(14). Лэнс Стролл («Уильямс»)

14.(15). Эстебан Окон («Форс Индия»)

15.(10). Валттери Боттас («Мерседес»)

16.(16). Брендон Хартли («Торо Россо»)

17.(17). Маркус Эрикссон («Заубер»)

18.(18). Шарль Леклер («Заубер»)

19.(19). Сергей Сироткин («Уильямс»)

20.(20). Пьер Гасли («Торо Россо»)