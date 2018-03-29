Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео) Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео)
Новости: Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
X

Ферстаппен: в Китае возможно обгонять, что приводит к захватывающим гонкам

Макс Ферстаппен
21:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал предстоящую гонку в Китае.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящих этапов чемпионата мира Формулы-1 в Бахрейне и Китае, особо отметив возможности, которые предоставляет пилотам трасса в Шанхае.

«Всегда получаю удовольствие от поездки в Бахрейн. У меня там несколько друзей, и встречаться с ними там здорово. Уик-энд интересен тем, что у нас только одна сессия, которая позволяет понять, как поведёт себя машина вечером, так как две практики проходят в дневное время суток, когда довольно жарко. Трек техничный. Здесь есть медленные повороты, которые сменяются быстрыми, это весело. Пилотировать при искусственном освещении всегда интересно, потому что нам редко предоставляется такая возможность.

Что касается гонки в Китае, в прошлом году я там попал на подиум. Трасса в Шанхае довольно широкая, это даёт возможность для обгонов, что приводит нас к захватывающей гонке. Также там тяжело работать с шинами, особенно с передними. С нетерпением жду встречи с китайскими фанатами и надеюсь, что у всех у нас будет отличный уик-энд", — цитирует голландца пресс-служба «Ред Булл».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Red Bull, Автоспорт, Макс Ферстаппен, Новости автоспорта, Формула-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости автоспорта

Формула-1. Стартовая решетка Гран-при Австралии Хэмилтон: Я всегда стремлюсь к совершенству Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

Последние новости

Студенты-медики будут сдавать единый государственный экзамен Врачи назвали продукт, который защитит от астмы Рики Мартин рассказал о своих отношениях
Сегодня читают в спорте
01 СМИ: Фонсека возглавит "Эвертон"
02 Тренер Гассиева: Вечер бокса будет коротким, если Усик будет драться, как с Бриедисом
03 Матч "Мариуполь" - "Динамо" посетит Петр Порошенко
04 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
05 Чем сейчас занимается Михайличенко в "Динамо"
Новости сегодня
22:57 Мотор Сич собрался начать производство нового вертолета "Надия"
22:43 Стилисты посмеялись с наряда Виктории Бекхэм
22:40 В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу из стартового пистолета
22:32 В Одесской области задержали торговцев оружия из зоны АТО
22:30 "МЮ" готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд оставил Савченко под арестом Суд оставил Савченко под арестом
Новости: В Украине начинается масштабная проверка безопасности В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Новости: Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна Когда в Украине начнется настоящая теплая весна
Новости: Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии Золотая Дзига 2018: объявили номинантов премии
Добавить комментарий
0