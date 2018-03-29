Ферстаппен: в Китае возможно обгонять, что приводит к захватывающим гонкам

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящих этапов чемпионата мира Формулы-1 в Бахрейне и Китае, особо отметив возможности, которые предоставляет пилотам трасса в Шанхае.

«Всегда получаю удовольствие от поездки в Бахрейн. У меня там несколько друзей, и встречаться с ними там здорово. Уик-энд интересен тем, что у нас только одна сессия, которая позволяет понять, как поведёт себя машина вечером, так как две практики проходят в дневное время суток, когда довольно жарко. Трек техничный. Здесь есть медленные повороты, которые сменяются быстрыми, это весело. Пилотировать при искусственном освещении всегда интересно, потому что нам редко предоставляется такая возможность.

Что касается гонки в Китае, в прошлом году я там попал на подиум. Трасса в Шанхае довольно широкая, это даёт возможность для обгонов, что приводит нас к захватывающей гонке. Также там тяжело работать с шинами, особенно с передними. С нетерпением жду встречи с китайскими фанатами и надеюсь, что у всех у нас будет отличный уик-энд", — цитирует голландца пресс-служба «Ред Булл».