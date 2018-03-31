Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой
Новости: Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ
Новости: Определились финалисты турнира в Майами Определились финалисты турнира в Майами
X

Фернандо Алонсо дал советы молодым гонщикам

Фернандо Алонсо
10:31 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот «Макларена», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо дал семь советов начинающим гонщикам.

«Я всегда советую молодёжи получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Многим начинающим гонщикам не нравится управлять картом, но родители полны энтузиазма и начинают давить на детей. В итоге ребёнок перестаёт получать удовольствие от гонок, потому что отец недоволен неудачами, которые у вас были. Это очень плохо. Спорт должен доставлять удовольствие. Если есть хорошие результаты, вы конкурентоспособны, то у вас всё получится, потому что у вас есть талант и вы верно пользуетесь моментом», — приводит слова Алонсо Safe is fast.

Помимо этого, Алонсо посоветовал гонщикам начинать с картинга, учиться проходить быстрые повороты, обгонять, хорошо стартовать, тренироваться на симуляторе и правильно работать с инженерами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Автоспорт, Ф1, Фернандо Алонсо, Формула-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости автоспорта

Вольф: Постараемся не давить на Боттаса Формула-1. Стартовая решетка Гран-при Австралии Хэмилтон: Я всегда стремлюсь к совершенству

Последние новости

Девушка Роналду больше не хочет детей Гала-концерт, звездные премьеры и "Реквием": насыщенная программа Нацоперы на апрель Парубий приобрел квартиру во Львове
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Японский робот победил баскетболистов в точности бросков (Видео)
05 Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Новости сегодня
11:42 Необычный домик на берегу озера, который тяжело найти (Фото)
11:41 Шэрон Стоун призналась, что любовь помогает ей оставаться молодой
11:39 МВФ требует от Украины пересмотреть цены на газ
11:37 Джокович прервал сотрудничество с легендарным Агасси
11:34 Признаки того, что ты стареешь быстрее, чем должна
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну" Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну"
Добавить комментарий
0