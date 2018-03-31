Фернандо Алонсо дал советы молодым гонщикам

«Я всегда советую молодёжи получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Многим начинающим гонщикам не нравится управлять картом, но родители полны энтузиазма и начинают давить на детей. В итоге ребёнок перестаёт получать удовольствие от гонок, потому что отец недоволен неудачами, которые у вас были. Это очень плохо. Спорт должен доставлять удовольствие. Если есть хорошие результаты, вы конкурентоспособны, то у вас всё получится, потому что у вас есть талант и вы верно пользуетесь моментом», — приводит слова Алонсо Safe is fast.

Помимо этого, Алонсо посоветовал гонщикам начинать с картинга, учиться проходить быстрые повороты, обгонять, хорошо стартовать, тренироваться на симуляторе и правильно работать с инженерами.