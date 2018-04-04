Риккардо может уйти из "Red Bull"

Австралийский гонщик Red Bull Даниэль Риккардо рассказал о переговорах по новому контракту с командой и не исключил возможность ухода по окончанию сезона. Слова австралийца приводит Motorsport.

«Конечно, у меня более чем один вариант. Это происходит со мной первый раз, и это очень захватывающе. Но я хочу, чтобы все развивалось в правильном направлении. Я не хочу показать кому-то свое неуважение. Возможно, я уйду. Но я не стану говорить, что делаю это по каким-то причинам. Что бы я ни сделал, Red Bull многое дал моей карьере, так что с моей стороны при любом сценарии было бы неправильно говорить о них плохо. У меня такой образ мышления, и я буду сохранять уважение».