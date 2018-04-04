"Макларен" не будет продлевать контракт с Алонсо

Команда Макларен не планирует продлевать контракт с испанским пилотом Фернандо Алонсо на сезон-2019 Формулы-1, сообщает издание Diario Gol.

По информации источника, Макларен не готов платить Алонсо зарплату в 40 миллионов евро в год, а на меньшую сумму испанец не согласен.

Напомним, что прошлый сезон пилот провел в Макларене в качестве главного неудачника Формулы-1 из-за постоянных неисправностей двигателя Хонда.

Команда продлила с Фернандо контракт, поскольку считала своим обязательством продолжить работу с пилотом после трех неконкурентоспособных лет с Хондой и перехода на Рено.

По прогнозам СМИ, Алонсо может перейти в Рено, с которой он дважды становился чемпионом мира.