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Берни Экклстоун: Я большой поклонник Mercedes, но они побеждают слишком часто
15:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Берни считает причиной проблем Формулы 1 слишком сложные силовые установки и доминирование одной команды.

Берни Экклстоун после своей отставки нечасто даёт комментарии, но немецкой Die Welt удалось поговорить с бывшим руководителем Формулы 1. 

Берни Экклстоун: «Если мы говорим о силовых установках, то нужно сделать так, чтобы у команд были равные возможности. Автопроизводители должны понять – это просто необходимо, чтобы Формула 1 стала более привлекательной. Болельщики не должны еще до старта знать, кто победит, а именно это происходит, поскольку один или два производителя моторов безнадежно превосходят остальных.

Формуле 1 нужны захватывающие гонки. Я – большой поклонник Mercedes и с уважением отношусь к их работе, но они побеждают слишком часто. Повторюсь: они отлично поработали, но было бы лучше, если бы они продавали свои моторы кому-то ещё из топ-команд, например, Red Bull.

Несколько лет назад мы обсуждали такую возможность. Если бы тогда удалось договориться, мы увидели бы захватывающие гонки и, возможно, других чемпионов мира. Мы бы избежали тотального доминирования Mercedes, что лучше не только для болельщиков, но и для самой Mercedes».

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Новости спорта, Автоспорт, Берни Экклстоун, Формула-1.
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