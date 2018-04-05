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Хэмилтон близок к подписанию рекордного контракта в истории Формулы-1

Льюис Хэмилтон
20:29 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британский гонщик Льюис Хэмилтон продолжить сотрудничество с Мерседес.

Немецкая компания предложило своему главному пилоту новый контракт.

Как сообщает Sky Sports, Хэмилтон подпишет с Мерседес контракт на три сезона, а зарплата британца составит 60 миллионов евро в год. Подобное соглашения станет рекордным с финансовой точки зрения в истории Формулы-1.

Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф рассказал, что стороны согласовали все детали и им осталось лишь подписать документы. Однако функционер не подтвердил финансовую составляющею соглашения.

"Все почти готово и согласовано. Просто сам контракт представляет собой документ на 100 страниц, поэтому нужно все внимательно изучить", – отметил Вольфф.

Добавим, что Гран-при Бахрейна состоится в ближайшее воскресенье, 8-го апреля. Начало – в 18:10 по киевскому времени.

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