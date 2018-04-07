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Алонсо рассказал о целях McLaren на квалификацию Гран-при Бахрейна

Фернандо Алонсо
13:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Испанец надеется попасть в третий сегмент

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот McLaren Фернандо Алонсо намерен пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Австралии. Слова 36-летнего гонщика приводит пресс-служба британской конюшни:

«Пока все хорошо. Этот уик-энд начался позитивно, особо не о чем переживать. Многое нужно проанализировать касательно новых деталей, которые были на двух наших машинах, так что я думаю, что нам нужно свести все воедино и найти лучший компромисс на субботу. Наша цель на квалификацию — третий сегмент. Мы не справились с ней в Австралией, а нам нужно давать результат, проходить идеальный круг, чтобы мы могли победить некоторые машины впереди нас.

Хорошо, что мы выполнили нашу сегодняшнюю программу. Это всегда очень важно, особенно в вечерней сессии, — проехать максимально много кругов и понять шины. Вероятно, деградация была выше, чем мы ожидали. Нам нужно принять это во внимание перед воскресеньем. Из машины ещё можно извлечь немного больше. Надеюсь, мы сделаем это завтра».

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Новости спорта, McLaren, Автоспорт, Гран-при Бахрейна, Новости автоспорта, Фернандо Алонсо, Формула-1.
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