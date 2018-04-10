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Тото Вольфф: Начало сезона получилось не таким, как мы надеялись

Формула-1
12:06 Сегодня Телеграф
f1news.ru

Новости спорта: В Бахрейне команда Mercedes вновь уступила Ferrari в борьбе за победу, и её руководителя Тото Вольффа не устраивает такое развитие событий.

Тото Вольфф: «Начало сезона получилось не таким, как мы надеялись. В двух Гран При подряд одному из гонщиков приходилось заниматься минимизацией потерь, а второй упустил победу. В обоих случаях результат предопределили небольшие отрывы, но это не упрощает ситуацию. В сущности, из-за этого ещё обиднее.

В этом сезоне борьба невероятно плотная, и уже гонка в Мельбурне напомнила, что в борьбе за титул нет места недочетам или ошибкам. Хотя в Бахрейне мы увидели совершенно другую гонку и проиграли её по другой причине, вывод остается прежним: чтобы снова побеждать в этом году, мы должны лучше работать.

По-моему, в команде правильно восприняли итоги гонки: вместо того, чтобы радоваться двойному подиуму, все понимали, что вторая и третья позиции – это минимальный результат, который мы должны ожидать в ситуации, когда оба гонщика Red Bull Racing и Кими Райкконен сошли с дистанции. Следовательно, мы уже начинаем понимать, что пошло не так в Бахрейне, чтобы в Китае добиться прогресса и отыграться.

Мы очень рады, что это сдвоенные гонки – это значит, нам не придется долго ждать следующего Гран При. Раньше мы добивались успеха в Шанхае, и я надеюсь, что мы получим шанс исправить то, что пошло не так в первые недели сезона, и добиться результата, достойного Mercedes».

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