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Нико Росберг проведет гонку на электромобиле

Нико Росберг
12:37 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Чемпион Формулы-1 Нико Росберг будет инвестировать в Формулу-Е.

Бывший пилот Мерседес Нико Росберг, ставший чемпионом Формулы-1 в 2016 году, станет инвестором и акционером чемпионата электромобилей Формула-Е.

Также Росберг проведет показательный заезд во время этапа в Берлине, где сядет за руль электирического болида.

"Я очень рад сесть за руль автомобиля Gen2. Будет здорово испытать этот мощный электромобиль и посмотреть, на что я сейчас способен. Опыт будет ещё более особенным, поскольку я сяду за руль в Берлине — во время этапа в моей родной Германии. После ухода из Формулы-1 я стал более заинтересован в электромобилях и вижу в них потенциал, чтобы улучшить наше общество и нашу планету, так что я стал инвестором и акционером Формулы-Е", - цитирует Росберга championat.com.

Ранее сообщалось, что Феттель выиграл невероятную гонку на Гран-при Бахрейна.

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Новости спорта, Автоспорт, Нико Росберг, Ф1, Формула-1.
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