Руководитель Red Bull уверен, что его команда способна побеждать Ferrari

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда обладает очень конкурентноспособным болидом, который может соперничать с Ferrari. Слова 44-летнего британца приводит F1i:

«Весь уик-энд наш темп был хорош, и в гонке, пожалуй, скорость была лучшей за весь этап. Гран-при Бахрейна получился разочаровывающим с точки зрения того, что оба наших гонщика вынуждены были сойти, но в то же время мы поняли, что у Red Bull очень конкурентоспособный болид. Я верю, что в этом году болид Red Bull способен побеждать Red Bull — увы, по очкам этого не скажешь».

Напомним, походу Гран-при Бахрейна оба пилота Red Bull сошли, при этом победителем гонки стал представитель Ferrari Себастьян Феттель.