Алонсо: "Макларен" опередит "Торо Россо" в чемпионате

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не стал переоценивать успех «Торо Россо» на Гран-при Бахрейна, выразив уверенность, что в конечном итоге его команда всё равно опередит Фаэнцу.

«Темп „Торо Россо“ можно рассматривать как сюрприз или нет. После того что случилось в Австралии, это сюрприз. С другой стороны, мы знали, что в Бахрейне они исторически сильны. Удивило то, что здесь они выглядели даже лучше, чем всегда. Как бы то ни было, с точки зрения борьбы в чемпионате, думаю, что мы опередим их. Они сделали большой шаг вперёд, и я надеюсь, что мы сделаем то же самое», — приводит слова испанца официальный сайт Формулы-1.