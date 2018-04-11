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Алонсо: "Макларен" опередит "Торо Россо" в чемпионате

Фернандо Алонсо
05:33 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Фернандо Алонсо не сомневается, что "Макларен" опередит "Торо Россо" по итогам сезона.

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не стал переоценивать успех «Торо Россо» на Гран-при Бахрейна, выразив уверенность, что в конечном итоге его команда всё равно опередит Фаэнцу.

«Темп „Торо Россо“ можно рассматривать как сюрприз или нет. После того что случилось в Австралии, это сюрприз. С другой стороны, мы знали, что в Бахрейне они исторически сильны. Удивило то, что здесь они выглядели даже лучше, чем всегда. Как бы то ни было, с точки зрения борьбы в чемпионате, думаю, что мы опередим их. Они сделали большой шаг вперёд, и я надеюсь, что мы сделаем то же самое», — приводит слова испанца официальный сайт Формулы-1.

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Новости спорта, Автоспорт, Макларен, Новости автоспорта, Фернандо Алонсо, Формула-1.
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