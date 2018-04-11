Алонсо назвал один из лучших поворотов в "Формуле-1"

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Китая, который состоится на автодроме в Шанхае с 13 по 15 апреля.

«После парочки неплохих результатов с нетерпением жду гонки в Китае. Первый поворот на трассе в Шанхае — один из лучших в календаре Формулы-1, и каждому гонщику нравится этот трек. Ключевым фактором для нас станет стабильность. У нас получалось собирать всё воедино в дни гонок, в том числе благодаря удаче. Но при этом у нас не получалось повысить свои шансы за счёт квалификации, так что пора это объединить.

Конечно, это не случится за одну ночь, но мы знаем, в чём суть проблемы и как устранить её максимально быстро. В то же время мы будем прилагать максимум усилий в Китае, чтобы продолжить борьбу во главе средней группы", — цитирует испанца пресс-служба «Макларена».