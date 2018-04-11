Как будет выглядеть талисман Формулы-1

Информация о том, как будет выглядеть талисман главных автогонок планеты, получивший имя Аксель, держится в строгом секрете. Однако журналист Адам Купер приоткрыл завесу тайны.

У Формулы 1 будет талисман по имени Аксель

"Узнал немного об Акселе, – написал Купер в Twitter. – Талисман не будет животным или мультяшным героем. Это будет таинственный парень в черном шлеме. Другими словами – Стиг".

Интересно, что загадочный человек в черном шлеме уже есть в Формуле E, но, правда, он является постоянным диджеем в паддоке, а не маскотом.