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Как будет выглядеть талисман Формулы-1

Формула-1
14:13 Сегодня Телеграф
Автоспорт

Новости спорта: По ходу гоночного уик-энда Формулы 1 в Китае боссы чемпионата представят официальный талисман Больших Призов.

Информация о том, как будет выглядеть талисман главных автогонок планеты, получивший имя Аксель, держится в строгом секрете. Однако журналист Адам Купер приоткрыл завесу тайны.

У Формулы 1 будет талисман по имени Аксель

"Узнал немного об Акселе, – написал Купер в Twitter. – Талисман не будет животным или мультяшным героем. Это будет таинственный парень в черном шлеме. Другими словами – Стиг".

Интересно, что загадочный человек в черном шлеме уже есть в Формуле E, но, правда, он является постоянным диджеем в паддоке, а не маскотом.

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