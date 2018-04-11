Как будет выглядеть талисман Формулы-1
Новости спорта: По ходу гоночного уик-энда Формулы 1 в Китае боссы чемпионата представят официальный талисман Больших Призов.
Информация о том, как будет выглядеть талисман главных автогонок планеты, получивший имя Аксель, держится в строгом секрете. Однако журналист Адам Купер приоткрыл завесу тайны.
У Формулы 1 будет талисман по имени Аксель
"Узнал немного об Акселе, – написал Купер в Twitter. – Талисман не будет животным или мультяшным героем. Это будет таинственный парень в черном шлеме. Другими словами – Стиг".
Интересно, что загадочный человек в черном шлеме уже есть в Формуле E, но, правда, он является постоянным диджеем в паддоке, а не маскотом.