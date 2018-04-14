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Гран-при Китая: Феттель показал лучшее время в третьей практике

Себастьян Феттель
08:55 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Себастьян Феттель выиграл практику перед началом квалификации.

Гонщик Феррари Себастьян Феттель показал лучший результат на третьей тренировке Гран-при Китая Формулы-1. Немец более чем на четыре десятые опередил партнера по команде Кими Райкконена, а ставший третьим Валттери Боттас на Мерседесе проиграл свыше семи десятых.

Стоит также отметить, что пилот Ред Булл Даниэль Риккардо досрочно завершил тренировку из-за проблем с мотором.

Формула-1. Гран-при Китая. Третья тренировка

1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1:33.018

2. Кими Райкконен (Феррари) +0.451

3. Валттери Боттас (Мерседес) +0.743

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.951

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1.039

6. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.311

7. Серхио Перес (Форс Индия) +1.427

8. Эстебан Окон (Форс Индия) +1.438

9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1.564

10. Сергей Сироткин (Уильямс) +1.723

11. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.823

12. Фернандо Алонсо (Макларен) +1.833

13. Стоффель Вандорн (Макларен) +1.959

14. Брендон Хартли (Торо Россо) +1.973

15. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +2.043

16. Пьер Гасли (Торо Россо) +2.061

17. Лэнс Стролл (Уильямс) +2.357

18. Шарль Леклер (Заубер) +2.479

19. Маркус Эрикссон (Заубер) +2.661

20. Ромен Грожан (Хаас) +2.738.

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Новости спорта, Автоспорт, Гран-при Китая, Новости автоспорта, Себастьян Феттель, Ф1, Формула-1.
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