Формула-1: результаты Гран-при Китая
Новости спорта: Гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккардо стал победителем гонки Гран-при Китая.
Второе место занял гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, тройку сильнейших замкнул Кими Райкконен на "Феррари". Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил гонку на четвёртом месте. Лидер общего зачёта Себастьян Феттель пришёл к финишу восьмым.
Риккардо помог выезд на трассу сейфти-кара после аварии двух пилотов "Торо Россо". Риккардо и его напарник Макс Ферстаппен заехали на второй пит-стоп и затем начали атаковать на свежих шинах с шестого и четвёртого мест соответственно. При этом Ферстаппен допустил пару ошибок: сначала вылетел в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, а затем врезался в Себастьяна Феттеля, за что получил 10-секундный штраф.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка
1. Даниэль Риккардо ("Ред Булл")
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +8,894
3. Кими Райкконен ("Феррари") +9,637
4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +16,985
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +20,436
6. Нико Хюлькенберг ("Рено") +21,052
7. Фернандо Алонсо ("Макларен") +30,639
8. Себастьян Феттель ("Феррари") +35,286
9. Карлос Сайнс ("Рено") +35,763
10. Кевин Магнуссен ("Хаас") +39,594
11. Эстебан Окон ("Форс Индия") +44,050
12. Серхио Перес ("Форс Индия") +44,725
13. Стоффель Вандорн ("Макларен") +49,373
14. Лэнс Стролл ("Уильямс") +55,490
15.Сергей Сироткин ("Уильямс") +58,241
16. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1.02,604
17. Ромен Грожан ("Хаас") +1.05,596
18. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1.06,330
19. Шарль Леклер ("Заубер") +1.22,575
20. Брендон Хартли ("Торо Россо") — не финишировал.