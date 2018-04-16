Алонсо - о шансах "Макларена" на победы в Формуле-1

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что победа «Ред Булл» на Гран-при Китая дала мотивацию команде лучше работать над доработкой машины.

«Для нас было бы слишком оптимистично мечтать о победе, но Гран-при Китая продемонстрировал потенциал моторов «Рено» и должен дать нам мотивацию, мы можем бороться за победы, если доработаем шасси. Сейчас нам не хватает скорости. Нам нужно много работать, надеюсь, что уже на следующие гонки мы привезём обновления. Мы хорошо выступаем в гонках, иногда нам везёт, иногда мы выбираем верную стратегию. Но нам нужно продолжать работать над машиной», — приводит слова АЛонсо Autosport.