Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Украина завоевала бронзовые награды на ЧЕ-2018 по прыжкам на батуте
Новости: UFC. Порье - Гэтжи: видео боя
UFC. Порье - Гэтжи: видео боя
Новости: Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
Свитолина осталась четвертой в рейтинге WTA
Новости: Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео)
Коноплянка открыл счет в матче "Шальке" – "Боруссия Д" (Видео)
X

Алонсо - о шансах "Макларена" на победы в Формуле-1

Фернандо Алонсо
20:43 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Фернандо Алонсо рассказал о шансах "Макларена" в борьбе за победу в Формуле-1.

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что победа «Ред Булл» на Гран-при Китая дала мотивацию команде лучше работать над доработкой машины.

«Для нас было бы слишком оптимистично мечтать о победе, но Гран-при Китая продемонстрировал потенциал моторов «Рено» и должен дать нам мотивацию, мы можем бороться за победы, если доработаем шасси. Сейчас нам не хватает скорости. Нам нужно много работать, надеюсь, что уже на следующие гонки мы привезём обновления. Мы хорошо выступаем в гонках, иногда нам везёт, иногда мы выбираем верную стратегию. Но нам нужно продолжать работать над машиной», — приводит слова АЛонсо Autosport.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Автоспорт, Макларен, Новости автоспорта, Ф-1, Фернандо Алонсо, Формула-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости автоспорта

Алонсо назвал один из лучших поворотов в "Формуле-1" Ожье выиграл Ралли Корсики WRC Алонсо: "Макларен" опередит "Торо Россо" в чемпионате

Последние новости

Милые мыши, которые обожают цветы (Фото) Смех до слез: наихудшие моменты для того, чтобы фотографировать На закрытии межбанка доллар торговался на уровне 26,09 гривни
Сегодня читают в спорте
01 Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"
02 Владимир Кличко предостерег Джошуа
03 Потрясающее исполнение гимна Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо" (Видео)
04 Свитолина после расставания с парнем крепко взялась за штангу (Видео)
05 "Фенербахче" выставил на продажу экс-лидера "Днепра"
Новости сегодня
22:07 В Черногории президентские выборы выиграл прозападный кандидат Джуканович
22:00 Игрок "Спарты" заехал сопернику шипами бутс в лицо (Видео)
21:57 Алена Шоптенко рассекретила пол своего ребенка
21:46 Хэмилтон установил новый рекорд Формулы-1
21:25 Смех до слез: чудаки вокруг нас
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый украинский вертолет поднялся в небо
Первый украинский вертолет поднялся в небо
Новости: Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие
Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие
Новости: США в "ближайшем будущем" решат вопрос о санкциях против РФ
Белый дом анонсировал новые санкции против России
Новости: Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
Добавить комментарий
0