Алонсо: Меня не беспокоят успехи других команд

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что его не беспокоят успехи его бывших команд.

«В Бахрейне уик-энд для «Торо Россо» сложился здорово. Но после 18 лет в Формуле-1 понимаешь, что ответы на такие вопросы вообще не несут никакого смысла. В 2015 и 2016 годах я уже отвечал на вопросы о «Феррари». Каждая их победа и подиум после моего ухода от них заканчивались вопросами о том, не жалею ли я об уходе. Однако побеждает «Мерседес». Теперь меня не спрашивают про «Феррари», зато заваливают вопросами о «Торо Россо» или «Рено», с которыми я выиграл два титула. Меня не беспокоят успехи других команд, мне нет до этого дела», — приводит слова Алонсо Autosport.