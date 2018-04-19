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Ферстаппен: На трассе в Баку нет права на ошибку

Макс Ферстаппен
21:48 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Макс Ферстаппен прокомментировал предстоящий этап Формулы-1 в Баку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от четвёртого этапа чемпионата мира Формулы-1, который пройдёт в Баку с 27 по 29 апреля.

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«В прошлом году уик-энд в Азербайджане сложился для меня неудачно. Жаль, ведь машина чувствовала себя хорошо, но тогда я столкнулся с проблемами, из-за которых упустил подиум, а быть может, и победу. Баку — отличное место, мне нравится приезжать туда и выступать. Там хорошая трасса, хотя она и не совсем нам подходит: очень длинные прямые, а значит, мы теряем ценное время. Вместе с тем, в прошлом году мы справились с этим, и, думаю, мы будем конкурентоспособными.

Отрезок около башни здорово выглядит по ТВ. Проходить его нужно аккуратно, так как там очень узко и там нет права на ошибку, особенно учитывая, какие теперь широкие болиды. Что касается впечатлений от города, я до сих пор не изучил его как следует. Гостиница находится рядом с паддоком. Это удобно, но ограничивает возможности посмотреть город во время уик-энда. Слышал, что местная кухня очень вкусная, так что сделаю всё возможное, чтобы попробовать её в этот раз", — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».

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Новости спорта, Автоспорт, Макс Ферстаппен, Новости автоспорта, Формула-1.
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