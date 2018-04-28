Формула-1. Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Новости спорта: Немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл квалификацию гонки Гран-при Азербайджана.
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию гонки Гран-при Азербайджана. Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третьим стал его напарник по команде Валттери Боттас.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.41,498
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.41,677
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.41,837
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.41,911
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.41,944
6. Кими Райкконен («Феррари») — 1.42,490
7. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.42,593
8. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.42,947
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.43,066
10. Карлос Сайнс («Рено») — 1.43,351
Не прошли в третий сегмент:
11. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.43,585
12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.43,886
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.44,019
14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.44,074
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,759
Не прошли во второй сегмент:
16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.44,489
17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.44,496
18. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.45,541
19. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.57,354
20. Ромен Грожан («Хаас»)