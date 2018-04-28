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Формула-1. Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Себастьян Феттель
17:59 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл квалификацию гонки Гран-при Азербайджана.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию гонки Гран-при Азербайджана. Второе место досталось гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, третьим стал его напарник по команде Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.41,498

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.41,677

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.41,837

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.41,911

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.41,944

6. Кими Райкконен («Феррари») — 1.42,490

7. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.42,593

8. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.42,947

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.43,066

10. Карлос Сайнс («Рено») — 1.43,351

Не прошли в третий сегмент:

11. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.43,585

12. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.43,886

13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.44,019

14. Шарль Леклер («Заубер») — 1.44,074

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,759

Не прошли во второй сегмент:

16. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.44,489

17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.44,496

18. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.45,541

19. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.57,354

20. Ромен Грожан («Хаас»)

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Новости спорта, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1, Формула-1.
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