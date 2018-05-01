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Формула-1 зарегистрировала торговую марку

Даниэль Риккардо
13:31 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Руководство Формулы-1 решило привлечь ещё большее внимание к чемпионату интересным пиар-ходом, зарегистрировав торговый знак «шуи».

«Шуи» — метод празднования успешных гонок пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо. В нынешнем сезоне болельщикам уже довелось его лицезреть. После победы на Гран-при Китая гонщик смаковал шампанское из своего кроссовка.

Согласно информации Всемирной организации интеллектуальной собственности, представители Ф-1 оформили заявку на регистрацию слова «шуи». В результате право на его использование было получено в 25 странах мира, в том числе и на таких крупных рынках как США, Германия, Италия, Франция и Великобритания, сообщает Pitpass. Предполагается, что теперь болельщики Формулы-1 получат возможность приобретать сувенирную продукцию стилизованную в соответствующем виде. Это не будет распространяться на одежду, но коснётся кружек, бутылок, статуэток и фляг.

Впервые Даниэль Риккардо выразил радость от результата гонки столь оригинальным способом в 2016 году, когда стал вторым на Гран-при Германии.

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Новости спорта, Автоспорт, Даниэль Риккардо, Торговая марка, Формула-1.
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