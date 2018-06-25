Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
Новости: ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня
ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня
Новости: Стаховский - победитель турнира в Илкли
Стаховский - победитель турнира в Илкли
Новости: Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Формула-1. Гран-при Франции выиграл Хэмилтон
09:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Хэмилтон победил на Гран-при Франции и снова стал лидером сезона.

На подиуме также Ферстаппен и Райкконен, Феттель - пятый.

В Ле-Кастелле состоялся 8-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Франции. Победителем стал пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон.

Авария на старте существенно повлияла на ход гонки на автодроме Поль Рикар. Столкнулись второй и третий номера на стартовой решетке - пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас и Себастьян Феттель из «Феррари». Столкновение отбросило их в середину пелотона и в течение всей гонки эти пилоты догоняли лидеров. В итоге Феттель финишировал пятым, а Боттас - на седьмом месте.

А победил на этапе обладатель поул-позишин - Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Он уверенно проехал первым всю гонку. Это третья победа Хэмилтона в сезоне и 65-я в карьере. Второе место на подиуме у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Кими Райкконен ("Феррари") завершил гонку третьим. Даниэля Риккардо («Ред Булл») - четвертый.

Льюис Хэмилтон вернул себе лидерство в общем зачете. В его активе 145 очков. Феттель снова второй - 131 очко. На третью позицию поднялся Риккардо - 96 очков.

9-й этап чемпионата - Гран-при Австрии состоится 29 июня-1 июля на Ред Булл Ринге в Шпильберг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Автоспорт, Льюис Хэмилтон, Ф1, Формула-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости автоспорта

"Торо Россо" может сменить основного пилота Жители Майами против проведения Гран-при Формулы-1 Масса протестировал болид Формулы-Е

Последние новости

В Калифорнии бушуют лесные пожары Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко Полиция расследует взрыв автомобиля в Одессе
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
02 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
03 ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
04 Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко
05 Алиев поделился впечатлениями от ЧМ-2018 в России
Новости сегодня
09:35 В газовых хранилищах Украины 11 млрд кубометров газа
09:32 Сестра Неймара потеряла сознание во время матча ЧМ-2018
09:22 Сегодня в мире отмечается День моряка
09:14 В Греции произошло землетрясение
09:11 Скоро рассвет: красота рассветов со всей планеты (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выборах в Турции побеждает Эрдоган
На выборах в Турции побеждает Эрдоган
Новости: Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Новости: Торговая война между США и Китаем продолжается
Торговая война между США и Китаем продолжается
Новости: Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Добавить комментарий
0