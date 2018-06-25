Формула-1. Гран-при Франции выиграл Хэмилтон

На подиуме также Ферстаппен и Райкконен, Феттель - пятый.

В Ле-Кастелле состоялся 8-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Франции. Победителем стал пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон.

Авария на старте существенно повлияла на ход гонки на автодроме Поль Рикар. Столкнулись второй и третий номера на стартовой решетке - пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас и Себастьян Феттель из «Феррари». Столкновение отбросило их в середину пелотона и в течение всей гонки эти пилоты догоняли лидеров. В итоге Феттель финишировал пятым, а Боттас - на седьмом месте.

А победил на этапе обладатель поул-позишин - Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Он уверенно проехал первым всю гонку. Это третья победа Хэмилтона в сезоне и 65-я в карьере. Второе место на подиуме у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Кими Райкконен ("Феррари") завершил гонку третьим. Даниэля Риккардо («Ред Булл») - четвертый.

Льюис Хэмилтон вернул себе лидерство в общем зачете. В его активе 145 очков. Феттель снова второй - 131 очко. На третью позицию поднялся Риккардо - 96 очков.

9-й этап чемпионата - Гран-при Австрии состоится 29 июня-1 июля на Ред Булл Ринге в Шпильберг.