Гран-при Австрии: Хэмилтон выиграл первую практику
Новости спорта: В Шпильберге завершилась первая пятничная тренировка.
Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой практике Гран-при Австраии.
Следом за ним расположился его партнер по команде Валттери Боттас. Замкнул тройку лидеров гонщик из Ред Булл Макс Ферстаппен.
Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2018 года
1-я практика
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.04,839 (38 кругов)
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,127 (38)
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,233 (41)
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,341 (28)
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,644 (21)
6. Кими Райкконен (Феррари) +0,937 (30)
7. Ромен Грожан (Хаас) +1,189 (30)
8. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,216 (39)
9. Шарль Леклер (Заубер) +1,376 (30)
10. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,555 (35)
11. Маркус Эрикссон (Заубер) +1,561 (31)
12. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,565 (23)
13. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,588 (28)
14. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,616 (41)
15. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,640 (34)
16. Ланс Стролл (Уильямс) +1,728 (31)
17. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,773 (29)
18. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,859 (29)
19. Брендон Хартли (Торо Россо) +2,032 (44)
20. Роберт Кубица (Уильямс) +2,585 (37)