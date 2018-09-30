Формула-1. Хэмилтон в борьбе сумел выиграть Гран-при России
Новости спорта: На «Сочи Автодроме» завершилась гонка пятого, юбилейного этапа FORMULA 1 ВТБ Гран-при России.
Старт гонки в России не подарил нам обгонов среди лидеров. Себастьян Феттель здорово стартовал и сперва едва не прошел Льюиса Хэмилтона, однако британец удержал свою вторую позицию и ехал в темпе Валттери Боттаса, который сумел сохранить свое лидерство.
Самым ярким гонщиком этапа стал Макс Ферстаппен. Пилот Ред Булла стартовал 19-м, а уже через 8 кругов был 5-м! Просто невероятный прорыв молодого голландца, который за пару кругов оформил больше обгонов, чем было за всю гонку в Сочи год назад. Учитывая стратегию и посредственный темп Феррари, Ферстаппен вполне мог рассчитывать на борьбу за подиум.
Когда наступила пора пит-стопов, то Феттель поехал в боксы раньше Хэмилтона и сумел опередить соперника! Тот редкий случай, когда Феррари по стратегии удалось переиграть Мерседес. Казалось, Себастьян сейчас сумеет войти в борьбу с Боттасом, однако Хэмилтон очень быстро вернул себе позицию. В непосредственной борьбе Льюис обогнал Феттеля, который еще и опасно оборонялся. Видно, что по темпу Скудерия на этой трассе шансов не имеет.
После своего обгона Хэмилтон поехал на 0,6 секунды с круга быстрее Феттеля.
Мерседес дал Боттасу еще какое-то время быть впереди, а затем финну приказали пропустить Хэмилтона. В итоге Льюис прошел Боттаса, а Валттери осталась роль сдерживать Феттеля, как это он делал на Гран-при Италии с Кими Райкконеном. Феттель по темпу был быстрее соперника, но на этой трассе сложно обгонять, поэтому Себ уперся в противника и только портил шины, пока Хэмилтон уходил в отрыв.
Так гонка и завершилась. Хэмилтон первый, а Феттель только третий. Еще +10 очков для Льюиса в общем зачете.
Формула-1. Гран-при России. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +2.545
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +7.487
4. Кими Райкконен («Феррари») — +16.543
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +31.016
6. Даниэль Риккардо («Ред Бул») — +1:20.451
7. Шарль Леклер («Заубер») — +1:38.390
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1 круг
10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1 круг
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
12. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
13. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг
15. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг
16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2 круга
17. Карлос Сайнс («Рено») — +2 круга
18. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2 круга
Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.
Стоит отметить, что на последнем круге Боттас по радио спросил, мол, а нельзя ему вернуть лидерство, если Феттель все равно третий. Валттери ответили, что все остается как есть и мы обсудим этот вопрос позже. Любопытно.
Отметим прорыв Ред Булла на 5-6 места, а особенно Макса Ферстаппена, который даже успел полидировать в гонке благодаря оттянутому пит-стопу и отыграл 14 позиций.