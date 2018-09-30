Формула-1. Хэмилтон в борьбе сумел выиграть Гран-при России

Старт гонки в России не подарил нам обгонов среди лидеров. Себастьян Феттель здорово стартовал и сперва едва не прошел Льюиса Хэмилтона, однако британец удержал свою вторую позицию и ехал в темпе Валттери Боттаса, который сумел сохранить свое лидерство.

Самым ярким гонщиком этапа стал Макс Ферстаппен. Пилот Ред Булла стартовал 19-м, а уже через 8 кругов был 5-м! Просто невероятный прорыв молодого голландца, который за пару кругов оформил больше обгонов, чем было за всю гонку в Сочи год назад. Учитывая стратегию и посредственный темп Феррари, Ферстаппен вполне мог рассчитывать на борьбу за подиум.

Когда наступила пора пит-стопов, то Феттель поехал в боксы раньше Хэмилтона и сумел опередить соперника! Тот редкий случай, когда Феррари по стратегии удалось переиграть Мерседес. Казалось, Себастьян сейчас сумеет войти в борьбу с Боттасом, однако Хэмилтон очень быстро вернул себе позицию. В непосредственной борьбе Льюис обогнал Феттеля, который еще и опасно оборонялся. Видно, что по темпу Скудерия на этой трассе шансов не имеет.

После своего обгона Хэмилтон поехал на 0,6 секунды с круга быстрее Феттеля.

Мерседес дал Боттасу еще какое-то время быть впереди, а затем финну приказали пропустить Хэмилтона. В итоге Льюис прошел Боттаса, а Валттери осталась роль сдерживать Феттеля, как это он делал на Гран-при Италии с Кими Райкконеном. Феттель по темпу был быстрее соперника, но на этой трассе сложно обгонять, поэтому Себ уперся в противника и только портил шины, пока Хэмилтон уходил в отрыв.

Так гонка и завершилась. Хэмилтон первый, а Феттель только третий. Еще +10 очков для Льюиса в общем зачете.

Формула-1. Гран-при России. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +2.545

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +7.487

4. Кими Райкконен («Феррари») — +16.543

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +31.016

6. Даниэль Риккардо («Ред Бул») — +1:20.451

7. Шарль Леклер («Заубер») — +1:38.390

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1 круг

10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

12. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

13. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг

14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг

15. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг

16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2 круга

17. Карлос Сайнс («Рено») — +2 круга

18. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2 круга

Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал

Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал.

Стоит отметить, что на последнем круге Боттас по радио спросил, мол, а нельзя ему вернуть лидерство, если Феттель все равно третий. Валттери ответили, что все остается как есть и мы обсудим этот вопрос позже. Любопытно.

Отметим прорыв Ред Булла на 5-6 места, а особенно Макса Ферстаппена, который даже успел полидировать в гонке благодаря оттянутому пит-стопу и отыграл 14 позиций.