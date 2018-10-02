Боттас: Я не ожидал такого решения команды в Сочи

Финский гонщик «Мерседеса» в Формуле-1 Валттери Боттас признался, что не ожидал такого решения команды на Гран-при России, когда его заставили отдать победу напарнику британцу Льюису Хэмилтону.

«Ситуация была запутанная. Обычно перед гонкой мы прорабатываем все сценарии и как будем реагировать на те или иные ситуации, но в этот раз такого решения не было. Я не ожидал такого приказа, и он стал неожиданностью. Я нагонял Ферстаппена и через пару кругов собирался атаковать Макса, когда мне внезапно велели пропустить Хэмилтона.

В итоге в конце, когда я был позади Льюиса, я экономил ресурс мотора и просто катался по трассе — по темпу я был быстрее, как и весь уик-энд, что и подтверждает мой быстрый круг. Но за него, впрочем, очков не дают. Для меня главное — знать, что в равных условиях я бы выиграл», — сказал Боттас Autosport.