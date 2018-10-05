Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Японии

Во время квалификационной серии кругов на шинах Supersoft пилот Mercedes снял почти полсекунды со своего утреннего результата, показав время 1.28,217 и опередив на 0,461 секунды напарника по команде Валттери Боттаса.

Себастьян Феттель, который с утра был только пятым, сумел подняться на третью строчку, но проиграл Хэмилтону 0,833 секунды. Так что «Серебряные стрелы» по итогам пятницы оказались вне досягаемости для соперников.

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен расположился на четвертой строчке, но стал первым, кто уступил лидеру секунду.

Кими Райкконен и Даниэль Риккардо оказались на пятом и шестом местах соответственно, а лучшим из остальных, как и утром, стал Эстебан Окон. Замкнули топ-10 по итогам сессии Ромен Грожан, Маркус Эрикссон и Брендон Хартли.