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Квалификацию Гран-при Японии выиграл Хэмилтон

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Льюис Хэмилтон
10:30 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон будет стартовать с поула на Гран-при Японии.

Льюис Хэмилтон выиграл все три практики, первый сегмент квалификации (во втором Боттас был быстрее), а также ожидаемо стал лучшим в финальном отрезке квалификационного заезда. Пилот Мерседеса доминировал весь уикэнд и подходит к гонке в статусе главного фаворита.

Его главный соперник, Себастьян Феттель, показал только 9-й результат.

Очередной стратегический провал Феррари. На старте решающей части квалификации оба болида Скудерии выехал на промежуточной резине, хотя трасса еще была сухой...Мерседесы выехали на суперсофте и показали результат, а когда Феттель поехал за суперсофтом, то как раз начался дождь. Просто дикая ошибка тех, кто отвечает за стратегию команды. Как так вообще? В итоге Себастьян вообще не показал нормальный результат и квалифицировался 9-м.

В первом сегменте сессии отметим ошибку Маркуса Эрикссона, который разбил болид. Кроме того, неожиданно во второй сегмент вышел Лэнс Стролл, а вне топ-15 остался Нико Хюлькенберг.

В конце второго отрезка начался дождь, что не позволило Леклеру и Магнуссену побороться за топ-10. Плюс очередные проблемы с болидом не дали выехать на трассу Риккардо.

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Новости спорта, Гран При Японии, Льюис Хэмилтон, Ф1, Формула-1.
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