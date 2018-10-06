Квалификацию Гран-при Японии выиграл Хэмилтон

Льюис Хэмилтон выиграл все три практики, первый сегмент квалификации (во втором Боттас был быстрее), а также ожидаемо стал лучшим в финальном отрезке квалификационного заезда. Пилот Мерседеса доминировал весь уикэнд и подходит к гонке в статусе главного фаворита.

Его главный соперник, Себастьян Феттель, показал только 9-й результат.

Очередной стратегический провал Феррари. На старте решающей части квалификации оба болида Скудерии выехал на промежуточной резине, хотя трасса еще была сухой...Мерседесы выехали на суперсофте и показали результат, а когда Феттель поехал за суперсофтом, то как раз начался дождь. Просто дикая ошибка тех, кто отвечает за стратегию команды. Как так вообще? В итоге Себастьян вообще не показал нормальный результат и квалифицировался 9-м.

В первом сегменте сессии отметим ошибку Маркуса Эрикссона, который разбил болид. Кроме того, неожиданно во второй сегмент вышел Лэнс Стролл, а вне топ-15 остался Нико Хюлькенберг.

В конце второго отрезка начался дождь, что не позволило Леклеру и Магнуссену побороться за топ-10. Плюс очередные проблемы с болидом не дали выехать на трассу Риккардо.