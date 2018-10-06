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Феттель недоволен стартовой позицией на Гран-при Японии

Себастьян Феттель
10:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель посетовал на 9-е место стартового поля в Японии.

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал провал в квалификации Гран-при Японии, где он занял только девятое место из-за ошибки на первой попытке третьего сегмента и начавшегося затем дождя.

Конкурент Феттеля в борьбе за чемпионство Льюис Хэмилтон будет стартовать первым, напарник немца по команде Кими Райкконен — четвёртым.

«Очевидно, это не та позиция, которой мы заслуживали. Думаю, наша скорость была лучше, чем для девятого места, но мы стартуем здесь — посмотрим, как всё сложится. Думаю, моя первая попытка была нормальной, но я допустил ошибку в „Ложке“ и потерял там большую часть времени. А со второй попыткой мы не успели уложиться до прихода дождя, мы опоздали», — приводит слова Феттеля Racefans.

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Новости спорта, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1, Формула-1.
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