Феттель недоволен стартовой позицией на Гран-при Японии

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал провал в квалификации Гран-при Японии, где он занял только девятое место из-за ошибки на первой попытке третьего сегмента и начавшегося затем дождя.

Конкурент Феттеля в борьбе за чемпионство Льюис Хэмилтон будет стартовать первым, напарник немца по команде Кими Райкконен — четвёртым.

«Очевидно, это не та позиция, которой мы заслуживали. Думаю, наша скорость была лучше, чем для девятого места, но мы стартуем здесь — посмотрим, как всё сложится. Думаю, моя первая попытка была нормальной, но я допустил ошибку в „Ложке“ и потерял там большую часть времени. А со второй попыткой мы не успели уложиться до прихода дождя, мы опоздали», — приводит слова Феттеля Racefans.