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Опубликовано последнее интервью Шумахера (Видео)

Опубликовано последнее интервью Шумахера (Видео)
09:33 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Появилось последнее видеоинтервью Михаэля Шумахера, которое он дал перед тем, как получил травму головы.

Официальный сайт семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера разместил видеоинтервью немецкого гонщика, взятое 30 октября 2013 года.

В разговоре с журналистами пилот вспомнил, что самой эмоциональной для него была была победа в чемпионате в 2000 году, когда он принес команде Ferrari первый за 21 год трофей. Самым достойным соперником Шумахер назвал финна Мику Хаккинена, который дважды побеждал в «Формуле-1».

Спортсмен рассказал, что в детстве восхищался не пилотами, а вратарем сборной ФРГ по футболу Тони Шумахером. Говоря о природе «Формулы-1», Шумахер отметил: «Как по мне, успех в любом случае и в любой жизненной ситуации зависит от командной работы. Ты сам можешь многое делать, но с командой ты будешь намного сильнее. "Формула-1" — командный вид спорта. И я являюсь доказательством этого».

В целом же, по словам Шумахера, для успеха в любом деле нужен талант, но на одном таланте невозможно победить.

К слову, в декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

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Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Ф1.
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