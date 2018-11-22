Роберт Кубица возвращается в Формулу-1 после страшной аварии

Новости спорта: Польский гонщик вернулся в Формулу 1 спустя восемь лет после аварии, едва не стоившей ему жизни.

Некогда один из самых успешных пилотов Формулы-1 поляк 33-летний Роберт Кубица возвращается в большой спорт.

В новом сезоне Кубица будет выступать в стайне Williams, где будет напарником молодого Джорджа Рассела. Таким образом, команду покидает россиянин Сергей Сироткин, который за весь сезон набрал 1 очко.

К тому же. Роберт Кубица принесет новой команде 10 млн евро благодаря финансовой поддержке польской топливной компании Orlen.

Напомним. Роберт Кубица выступал в Формуле-1 в 2006-2010 годах на ровне с такими гонщиками. как Льюис Хэмилтон. Но страшная авария в 2011 году (Италия) поставила, казалось бы, крест на будущей карьере пилота. Тогда он сильно травмировал руку, которая до сих пор до конца не полностью функционирует.