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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
09:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В ОАЭ продолжается последний в этом году 21-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Абу-Даби.

Победителем квалификации стал пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон.

Лучший результат в квалификации показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Это его 11-й поул в сезоне и 83-й в карьере. Второе время показал напарник Хэмилтона - Валттери Боттас. Хэмилтон выиграл больше всех квалификаций в этом сезоне.

С третьего и четвертого места завтра будут стартовать гонщики «Феррари» - Себастьян Феттель и Кими Райкконен. 5 и 6 позиции у пилотов «Ред Булл» - Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена.

Напомним, Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом 2018 года. Себастьян Феттель обеспечил себе титул вице-чемпиона. А вот на третье место претендуют Райкконен, Боттас и Ферстаппен.

Главная гонка Гран-при Абу-Даби состоится 25 ноября в Абу-Даби на трассе Яс Марина. Начало в 15:00.

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Формула-1, Автоспорт, Гран При Абу-Даби, Новости автоспорта, Ф1.
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