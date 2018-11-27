Шумахер переходит в Формулу-2

Новости спорта: Чемпион Европейской Формулы-3 Мик Шумахер проведёт сезон-2019 в Формуле-2.

Сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик в своем Twitter сообщил, что в следующем сезоне будет выступать в Формуле-2:

"Я с нетерпением жду проведения следующего сезона с „Према“ в Формуле-2. Это логичный шаг в моей спортивной карьере, потому что я хочу и дальше улучшать собственные технические и пилотажные навыки. Было вполне очевидно идти в Формулу-2 с „Према“. Я не могу достаточно поблагодарить семью „Према“ за то, чего мы вместе добились как команда, особенно в этом году, как мы продолжили вместе развиваться. Я в предвкушении управления машиной Формулы-2 на тестах в Абу-Даби", — прокомментировал подписание контракта Шумахер.

Напомним, в этом году Шумахер-младший стал чемпионом в Формуле-3. Уже сейчас к нему проявляют интерес команды из Формулы-1.