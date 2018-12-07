Гонщики готовятся к сложностям на Дакаре-2019

Новости спорта: 41-й в истории ралли-марафон "Дакар" будет одним из самых коротких за последние несколько десятилетий.

Участникам предстоит преодолеть десять этапов общей протяженностью 5500 километров, из них 3000 км – в боевом режиме.

Для сравнения, в 2018-м было 13 этапов длиной 9000 км, ровно половина из которых пришлась на скоростные допы. Но участники не ждут легкого маршрута, ведь основная часть гонки пройдет в дюнах.

"Маршрут предстоящей гонки будет короче, чем в прошлые годы, но в то же время интенсивнее, – цитирует 13-кратного победителя "Дакара" Стефана Петеранселя издание Le Dauphine. – Нас ждет море дюн, в котором будет очень легко потерять время, заблудиться и пропустить контрольную точку. Умение ориентироваться на местности будет иметь ключевое значение. Так что короче – не значит проще".

Солидарен со своим старшим соотечественником и Себастьен Лёб, для которого предстоящий "Дакар" будет четвертым в карьере.

"Мне нравятся дюны. Это очень сложная местность, в которой для экипажа все очень быстро может измениться, поскольку на пути очень много ловушек. Есть риск потерять полчаса на поиске контрольной точки или застрять на дюне, – сказал девятикратный чемпион мира по ралли. – Читать пустыню вообще очень тяжело. Но думаю, что специалисты могут рассказать вам больше".

Испанец Хоан Нани Рома, для которого "Дакар-2019" cтанет 23-м в карьере с 1996 года, считает, что маршрут предстоящей гонки будет действительно уникальным.

"Никогда раньше мы не встречались с таким контекстом гонки: сплошная пустыня, никаких дорог, – сказал победитель в категории мотоциклов 2004-го и категории автомобилей в 2014-м. – Это потребует совершенно другого подхода к ведению гонки. Ведь в предыдущие годы мы знали, что будут участки с дорогами, где можно ехать в другом ритме. В этот раз с первого и до последнего дня мы будем находиться в дюнах, это будет напряженно".