Шумахер - Алонсо: кто лучший гонщик Формулы-1

Новости спорта: Инженер Формулы-1 сравнил качества двух великолепных гонщиков.

Гоночный инженер Андреа Стелла сравнил семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера и двукратного — Фернандо Алонсо, с которыми он тесно работал за свою бытность.

«Если вы возьмёте ряд качеств, то Фернандо очень хорош во всех, но потенциально не лучший в любом из них. Я думаю, Михаэль был потенциально лучшим в некоторых аспектах, но в других областях мог и уступать Алонсо.

Михаэль больше похож на звезду, а Фернандо — на идеальный круг. Шумахер был атакующим пилотом. Он оценивал все вещи с точки зрения превышения лимита, то есть шёл от чрезмерного к нормальному. Алонсо, наоборот, рассматривал вещи иначе, от малого к большому. Фернандо знает свои пределы лучше, он всегда понимает, что зависит от него, а что от машины. И благодаря этому ему зачастую удавалось подготовить машину к гонке лучше.

С Шумахером мы тратили очень много времени на разговоры об автомобиле, а Алонсо всегда был краток и, когда приезжал на пит-стоп, выражал 95% своей точки зрения в первых трёх словах. Было гораздо проще задавать ему конкретные вопросы, чтобы получить детальную картину поведения болида. А его чувствительность за рулём была исключительной», — цитирует Стеллу Motorsport-Total.