Mercedes устроил рождественский обед

Новости спорта: В команде Mercedes устроили рождественский обед.

В четверг 13 декабря на базе Mercedes в Брэкли проходит традиционный рождественский обед, на который собрались и сотрудники команды, и те, кто работает в моторостроительном подразделении в Бриксуорте.

Из гонщиков в праздничном застолье принимает участие только Валттери Боттас, который ради этого прервал свои зимние каникулы в Финляндии и прилетел в Великобританию.

Более подробный отчёт о том, как прошёл праздник, вероятно, появится позже, а пока благодаря фото, которое Валттери разместил на своей странице в Twitter, мы знаем, что блюда рождественского меню гостям подавал сам Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes. Судя по выражению его лица, эти обязанности ему по душе.