Первые тесты гоночной машины LYNK & CO 03 TCR (Видео)

Новости спорта: Команда Cyan Racing опубликовала первое видео с тестов новой машины Lynk & Co 03 TCR, которая в 2019 году дебютирует на трассах WTCR.

Китайская Lynk & Co присоединится в Кубке мира по Турингу к таким маркам, как Audi, Alfa Romeo, Honda, Hyundai, Peugeot, Seat и Volkswagen. И подготовка к дебюту уже началась. Первые тесты прошли на трассах Манторп-Парк в Швеции и Эшторил в Португалии.

"Тесты прошли многообещающе. Ещё на ранней стадии разработки машины был заметен большой потенциал, – прокомментировал Тед Бьорк, который будет выступать за Cyan Racing вместе с Иваном Мюллером и Энди Приолем. – Но расслабляться некогда. У нас напряженный график подготовки к сезону-2019, который, похоже, будет одним из самых сложных за последние годы".