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Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Шумахера

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Шумахера
15:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: По информации иностранного источника состояния здоровья Шумахера значительно улучшилось.

Стали известны подробности состояния семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Знаменитый гонщик больше не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания, сообщает SportsMail.

К тому же, Шумахер получает всестороннюю медицинскую помощь и уход, который оценивается в более чем 55 тысяч евро в неделю.

Также сообщается, что немец живет со своей семьей в основной части своего дома, а не в пристройке, которая была построена как специальное медицинское учреждение на дому.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травмы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой и с тех пор никаких новостей о состоянии Михаэля почти не поступало.

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Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Новости автоспорта.
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