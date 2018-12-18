McLaren: Ограничение бюджетов быстрее перезагрузит Формулу 1

Новости спорта: В McLaren поддерживают скорейшее ограничение бюджетов.

Руководитель McLaren Зак Браун считает, что для Формулы 1 было бы лучше, если бы ограничения бюджетов появились в 2021 году, а не вводились постепенно на протяжении нескольких лет…

Зак Браун: «Я думаю, что в FOM должны пересмотреть распределение доходов и ограничить бюджеты команд. Это приведет к оздоровлению ситуации и, в конечном счете, к тому, что болельщики получат более интересное зрелище.

Мне бы хотелось, чтобы бюджетные ограничения ввели сразу в 2021-м, а не растягивали их частями на 2021-й, 2022-й и 2023-й. Я считаю, что это позволит быстрее «перезагрузить» Формулу 1, приведет к росту конкурентоспособности не только McLaren, но и других команд.

Думаю, все согласятся, что было бы лучше, если бы в Абу-Даби на победу претендовали восемь-десять гонщиков вместо двух. Так было бы лучше для болельщиков, спонсоров, телекомпаний и спорта в целом. Я думаю, мы все от этого выиграем».