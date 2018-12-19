Хэмилтон: Я подобрал неправильные слова

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не хотел оскорбить свой родной город Стивенидж, когда назвал его «трущобами» на церемонии вручения наград лучшим спортсменам года Великобритании. Эти слова вызвали возмущение у жителей Стивениджа.
«Я хочу взять секунду, чтобы сделать послание людям Великобритании, а также народу Стивениджа. Я там вырос и невероятно им горжусь и люблю по сей день.
Пожалуйста, если вы переживаете из-за ошибки, которую я допустил на сцене, не беспокойтесь об этом. Отбросьте эту негативную энергию в сторону, не нужно её удерживать. Я очень горжусь тем, откуда я пришёл, и, надеюсь, вы знаете, что я всегда веду себя наилучшим образом.
Никто не идеален. Я определённо довольно часто совершаю ошибки, особенно перед залом людей, пытаясь найти правильные слова, чтобы выразить эмоции о долгом пути, который был в моей жизни. Я подобрал неправильные слова, но я ничего не имел под этим в виду. Те из вас, кто меня знает, в курсе, что я всегда транслирую любовь. Так что благослови вас Бог, хорошего вам дня», — сказал Хэмилтон в видео, опубликованном в «Инстаграме».