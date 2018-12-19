Скачать
Среда, 19.12.2018
Месси - обладатель Золотой бутсы 2018
Месси - обладатель Золотой бутсы 2018
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Домагой Вида открывает свиноферму
Домагой Вида открывает свиноферму
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Хэмилтон: Я подобрал неправильные слова

Хэмилтон: Я подобрал неправильные слова
11:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Льюис Хэмилтон признался, что ошибочно назвал родной город трущобами.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не хотел оскорбить свой родной город Стивенидж, когда назвал его «трущобами» на церемонии вручения наград лучшим спортсменам года Великобритании. Эти слова вызвали возмущение у жителей Стивениджа.

«Я хочу взять секунду, чтобы сделать послание людям Великобритании, а также народу Стивениджа. Я там вырос и невероятно им горжусь и люблю по сей день.

Пожалуйста, если вы переживаете из-за ошибки, которую я допустил на сцене, не беспокойтесь об этом. Отбросьте эту негативную энергию в сторону, не нужно её удерживать. Я очень горжусь тем, откуда я пришёл, и, надеюсь, вы знаете, что я всегда веду себя наилучшим образом.

Никто не идеален. Я определённо довольно часто совершаю ошибки, особенно перед залом людей, пытаясь найти правильные слова, чтобы выразить эмоции о долгом пути, который был в моей жизни. Я подобрал неправильные слова, но я ничего не имел под этим в виду. Те из вас, кто меня знает, в курсе, что я всегда транслирую любовь. Так что благослови вас Бог, хорошего вам дня», — сказал Хэмилтон в видео, опубликованном в «Инстаграме».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
05 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь