Средняя посещаемость Гран-при Формулы-1 выросла в 2018 году

Новости спорта: Согласно официальным данным, в 2018-м средняя посещаемость гонок Формулы 1 выросла на 2,7% по сравнению с сезоном-2017.

Суммарная посещаемость 21-го Гран При составила 4 093 305 человек, в среднем 194 919 человек на Гран При. Лидером по данному показателю является британский этап (340 000), следом за которым идут Мексика (334 946), Австралия (295 000), США (263 160), Сингапур (263 000) и Бельгия (250 000). Наибольший прирост аудитории был зафиксирован в Азербайджане (+31,6%), Австрии (+27,6%), Японии (+20,4%) и Канаде (+11,4%).

"Средняя посещаемость за гоночный уик-энд выросла по сравнению с показателями 2017 года на 2,7%», – говорится в официальном отчёте FOM.

Общая посещаемость гонок в сезоне-2018 составила 1 702 959 человек, в среднем 81 093 на гонку. Лидером, как и в плане показателей за весь уик-энд, стал этап в Сильверстоуне – 140 500, на втором месте Мексика – 135 407, на третьем США – 111 580.

Для сравнения в официальном пресс-релизе FOM привела цифры посещаемости с других крупных мероприятий. Так, например, матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России посетили в среднем 47 371 человек, а финал в "Лужниках" – 78 011. Матчи NFL в сезоне-2017/2018 в среднем посещали 67 405 болельщиков.