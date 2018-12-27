Тото Вольф: Шумахер стоял у истоков нынешних успехов Mercedes

Новости спорта: Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф признал, что свой весомый вклад в успехи команды последних лет внес семикратный чемпион мира F1 Михаэль Шумахер.

После трехлетнего перерыва легендарный немец вернулся в Формулу 1 в 2010-м и провел еще три года в коллективе из Брэкли, после чего уступил место Льюису Хэмилтону, впоследствии завоевавшему с Mercedes четыре титула.

В руководстве команды помнят о Михаэле и отмечают его роль в нынешних победах команды.

"Михаэль занимает очень весомое место в моей жизни и в жизни Mercedes, – сказал австриец в интервью Bild. – Мы всегда думаем о нем. Лично для меня он является самым выдающимся гонщиком всех времен. Невероятная личность.

Мы в команде очень скучаем по нему как по консультанту и ментору. Михаэль внес очень весомый вклад в нынешние успехи команды.

С 2010 по 2012 год он помог организовать в коллективе все структуры и наладить их взаимодействие".