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Хэмилтон рассказал о письме Феттеля в по окончании сезона

Хэмилтон рассказал о письме Феттеля в по окончании сезона
13:31 Сегодня Телеграф http://xsport.ua

Новости спорта: Себастьян предложил британцу обменяться шлемами.

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в интервью Daily Express рассказал, какое письмо ему отправил коллега из Ferrari Себастьян Феттель.

«Себастьян написал мне, при этом мы не часто переписываемся. Он спросил, не хочу ли я обменяться с ним шлемами. Футболисты делают подобное постоянно, но шлемы намного ценнее, чем футболки. Они очень дороги нам. Лично я не отдаю свои шлемы. Я поменялся одним с Михаэлем Шумахером. Думаю, что, возможно, есть один-два гонщика, с которыми я мог бы обменяться шлемами, но для меня это очень серьёзно.

Это был действительно очень знаменательный момент, потому что Феттель многого добился, он четырёхкратный чемпион. Он прекрасный человек и невероятный пилот. Это был знак уважения, когда мы обменялись шлемами»

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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