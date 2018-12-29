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Пять лет назад Михаэль Шумахер получил страшную травму головы

Пять лет назад Михаэль Шумахер получил страшную травму головы
11:03 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Ровно пять лет назад – 29 декабря 2013 года – произошел несчастный случай с семикратным чемпионом мира Формулы 1 Михаэлем Шумахером.

Катаясь с семьей и друзьями на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах, немец свернул с трассы, проехал около 20 метров и наехал на невидимый камень, что привело к падению и сильнейшему удару головой о выступ скалы.

Михаэль был срочно доставлен вертолетом в госпиталь в Мутье, откуда был транспортирован в Гренобль.

Первые новости о его состоянии были крайне противоречивыми, но совсем скоро стало понятно, что дело серьезное. Михаэль был введен в состояние искусственной комы, и лишь 16 июня 2014 года менеджер Шумахера Сабина Кем сообщила, что он покинул госпиталь в Гренобле. 

В начале сентября того же года Сабина подтвердила информацию о том, что Михаэль продолжит курс реабилитации дома.

За последние четыре года официальной информации о состоянии семикратного чемпиона практически не поступало.

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Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Новости автоспорта, Ф1.
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