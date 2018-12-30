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Михаэль Шумахер: Никогда не сдаваться

Михаэль Шумахер: Никогда не сдаваться
22:34 Сегодня Телеграф f1news.ru

Новости спорта: Пять лет тому Михаэль Шумахер получил травму во французских Альпах.

«Я всегда верил, что никогда нельзя сдаваться, нужно обязательно продолжать бороться, пока есть хоть малейший шанс», – сказал в своё время Михаэль Шумахер, и сейчас, когда прошло пять лет после драматического происшествия во Французских Альпах, эти слова приобрели особый смысл.

Достоверно известно немногое: Шумахер находится в своём швейцарском поместье, где ему обеспечен высококвалифицированный врачебный уход, для чего было приобретено самое современное оборудование и приглашены лучшие специалисты. Но недавно президент FIA Жан Тодт рассказывал, что смотрел Гран При Бразилии вместе с Михаэлем, а британская пресса публиковала некоторые подробности общего состояния семикратного чемпиона мира, уверяя, что он больше не прикован к постели. Такие новости появляются нечасто, но они обнадёживают.

При этом продолжается стартовавший в 2017 году некоммерческий проект Keep Fighting, т.е. «Продолжай бороться», начатый семьёй Шумахера. Его девиз – «Никогда не сдавайся», и Михаэль всегда следовал ему на гоночных трассах, причём с самого начала карьеры в автоспорте, которая продолжалась несколько десятилетий.

«Мы постоянно думаем о Михаэле, – сказал Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, в которой Шумахер выступал до 2012 года. – Он выдающийся спортсмен, и нам его не хватает.

Он – семикратный чемпион мира, и его не хватает всем в паддоке, а нашей команде не хватает его советов, нам нужен такой человек. Надеемся, что позитивный процесс его выздоровления продолжится – сейчас это самое важное».

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Формула, Михаэль Шумахер.
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