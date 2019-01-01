Формула-1. Аварии стоили Toro Rosso больше € 2 млн в 2018 году

Новости спорта: Руководитель Toro Rosso Франц Тост посетовал, что аварии в минувшем сезоне очень дорого обошлись команде из Фаэнцы.

На двоих Пьер Гасли и Брендон Хартли сошли четыре раза из-за столкновений с соперниками, причём по своей вине.

"В минувшем сезоне у нас было слишком много аварий. Только на ремонт машин ушло 2,3 млн евро, – цитирует Тоста издание Motorsport-Total. – Но я не виню наших гонщиков, им просто не везло.

Например, в Барселоне [в инциденте с Роменом Грожаном] и Франции [с Эстебаном Оконом] Гасли ничего не мог поделать, чтобы избежать столкновения. А Хартли в Монце оказался зажат между Маркусом Эрикссоном и Стоффелем Вандорном".