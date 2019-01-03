Шумахеру - 50: лучшие цитаты легенды Формулы-1

Новости спорта: Сегодня, 3 января, семикратному чемпиону мира Формулы 1 Михаэлю Шумахеру исполняется 50 лет.

К сожалению, пятый год болельщики легендарного гонщика встречают его день рождения в полном неведении о том, что с ним. Трагедия на горнолыжном курорте Мерибель в конце 2013 года разделила жизнь Шумахера на "до" и "после". Но давайте в его большой юбилей просто вспомним о том, каким был и остается этот без преувеличения великий человек, и пожелаем ему не сдаваться и продолжать бороться.

И в честь юбилея легендарного гонщика предлагаем вашему вниманию подборку его самых ярких и проникновенных цитат:

О рекордах

"Рекорды существуют для того, чтобы их превосходить".

О победах и поражениях

"Проигрыш может научить большему, чем победа. В первой части моей карьеры в Формуле 1 я этого не знал".

Об амбициях

"Быть посредственным гонщиком никогда не входило в сферу моих интересов. Это не мой стиль".

О зависти

"Сочувствие получить достаточно легко, зависть нужно заработать".

Об эмоциях

"Ты пытаешься скрыть свои эмоции, чтобы не показаться слабым другим. Думаю, что это нормально для любого спортсмена".

Об адреналине

"Забавно, что все думают, будто бы для счастья мне нужен адреналин. На самом деле адреналин за рулем машины Формулы 1 может лишь создать проблемы".

О победах

"Ты выиграл гонку, но в следующей всё начинаешь с нуля и опять задаёшься вопросом "Я лучший или нет?". Это забавно, но интересно. Каждый раз ты должен заявлять о себе".

О себе

"Я ничем не отличаюсь от других, за исключением того, что гоняю по кругу быстрее, чем кто-либо".

О разнообразии в спорте

"Ни один момент в спорте не похож на другой. За годы выступлений в Формуле 1 у меня лишь в одном сезоне была идеальная машина".

О взлетах и падениях

"Взлёты и падения в спорте это также нормально, как и в обычной жизни: в один день ты просыпаешься и чувствуешь себя прекрасно, а на другой – не очень хорошо".

Об удовольствии от пилотирования

"Чем точнее я пилотирую, тем больше удовольствия получаю".

О дружбе в гонках

"Друзей на трассе не бывает".

О секрете успеха

"Секрет – хотя на самом деле это никакой не секрет – заключается в любви к своему делу, мотивации, энергии и дисциплине".

О своих доходах

"Слухи о моих доходах настолько преувеличены, что иногда я начинаю сам себе завидовать".

О возрасте в гонках

"Возраст важнее в паспорте, чем на трассе".

О влиянии трагической аварии Айртона Сенны в Имоле-1994

"Я был шокирован тем, что в нашем спорте может произойти такая трагедия. Этот инцидент встряхнул меня. Я составил завещание. Я рекомендовал бы сделать это даже тем, кто не выступает в Формуле 1".

О риске

"Гонки – это жизнь, а жизнь – это риск".

О статусе легенды

"Все говорят обо мне как о легенде гонок. Но я предпочитаю, чтобы меня считали борцом, который никогда не сдается".

Об опасности гонок

"Ехать в обычной машине по загородному шоссе в сотни раз опаснее того, чем я занимаюсь".

О борьбе до конца

"Никогда нельзя сдаваться. Нужно бороться, даже если остаются минимальные шансы".