Семья Шумахера сделала заявление

Новости спорта: Родные семикратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера делают все возможное, чтобы помочь ему восстановиться после тяжелой травмы головы.

3 января легендарному гонщику исполнилось 50 лет. Но, к сожалению, этот большой юбилей, как и все дни рождения Михаэля с 2014 года, омрачён последствиями инцидента во французских Альпах. По-прежнему никакой официальной информации о его состоянии нет, и семья Шумахера в очередной раз попросила публику с пониманием отнестись к отсутствию новостей.

"Вы можете быть уверены, что он в хороших руках. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему, – сказано в официальном заявлении. – Пожалуйста, поймите наше желание следовать пожеланиям Михаэля и оставить информацию о здоровье в тайне. Мы благодарим вас за поддержку и желаем вам счастья в наступившем году".