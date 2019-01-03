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В Мерседесе нет места для сына Шумахера

В Мерседесе нет места для сына Шумахера
19:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тото Вольфф считает, что Мику Шумахеру нужно дать время для дальнейшего развития.

Руководитель команды Мерседес Тото Вольфф заявил, что пока не планирует подписывать сына легендарного гонщика Михаэля Шумахера, Мика, в свою молодежную программу подготовки.

"Мик выиграл Ф-3 на болиде с двигателем Мерседеса, однако подписывать контракт мы пока не будем. Дадим пилоту время для дальнейшего развития.

В нашей молодежной программе развития просто нет места. Наш приоритет - найти место для Эстебана Окона в сезоне-2020", - цитирует Вольффа Nextgen-Auto.

Напомним, в декабре 2013 года отец Мика, немецкий гонщик Михаэль Шумахер получил травмы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой и с тех пор никаких новостей о состоянии Михаэля почти не поступало.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Мик Шумахер.
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