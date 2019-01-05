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Формула-1. Мотористы Honda будут решать проблемы только своими силами

Формула-1. Мотористы Honda будут решать проблемы только своими силами
19:33 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Компания Honda, похоже, в самом начале сотрудничества с Red Bull Racing осталась без сторонней помощи.

В прошлом году японские мотористы сотрудничали c австрийской компанией AVL, занимающейся производством и доводкой гибридных составляющих и двигателей внутреннего сгорания, трансмиссий, электродвигателей, аккумуляторов и программного обеспечения. Но теперь сотрудничество прекращено.

Как сообщает издание AutoBild, причина прекращения сотрудничества заключается в ссоре между руководством AVL и инженерами Honda. Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил данную информацию.

Интересно, что ранее из-за разногласий компания из Граца рассталась с мотористами Ferrari.

При этом Марко сообщил, что сотрудничество Honda с бывшим главным мотористом Mercedes Марио Иллиеном будет ограничено. Несколько лет назад японский производитель нанял гуру моторостроения для решения проблемы с вибрациями ДВС. Но предполагается, что в результате осуществленных мер весь потенциал силовой установки Honda, который в теории должен быть выше, чем у Renault, оказался заблокирован. Так что идея Иллиена, похоже, оказалась не самой лучшей. В любом случае теперь Honda хочет заниматься решением проблем самостоятельно.

«Для этого были предприняты соответствующие меры», – заявил спортивный консультант Red Bull.

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Формула-1, Honda, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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